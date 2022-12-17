Неймар устроил вечеринку после возвращения в Бразилию с провального чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся из Катара на родину.

30-летний футболист устроил в доме своей сестры в Сан-Паулу большую вечеринку. Болельщики в соцсетях раскритиковали его за проведение подобных мероприятий после провала на чемпионате мира.

Из партнеров Неймара по национальной команде вечеринку посетил вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

Неймар допустил завершение карьеры в сборной.

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