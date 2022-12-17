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    Неймар устроил вечеринку после возвращения в Бразилию с провального чемпионата мира

    Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся из Катара на родину.

    30-летний футболист устроил в доме своей сестры в Сан-Паулу большую вечеринку. Болельщики в соцсетях раскритиковали его за проведение подобных мероприятий после провала на чемпионате мира.

    Из партнеров Неймара по национальной команде вечеринку посетил вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • Неймар допустил завершение карьеры в сборной.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1255

      САНЁК17 1 час назад

      Танец голубей продолжается

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      Рейтинг: +1548

      koli4ka 1 час назад

      Неймара поддерживаю, ибо вечеринка с друзьями-это более приемлемый вариант, нежили траур с поминками, жизнь на месте не стоит, погрустили и дальше пошли.

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      Рейтинг: +460

      Таврида 1 час назад

      На критику болельщиков Неймар ответил традиционной фразой: "Suas expectativas são seus problemas")

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