Неймар устроил вечеринку после возвращения в Бразилию с провального чемпионата мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся из Катара на родину.
30-летний футболист устроил в доме своей сестры в Сан-Паулу большую вечеринку. Болельщики в соцсетях раскритиковали его за проведение подобных мероприятий после провала на чемпионате мира.
Из партнеров Неймара по национальной команде вечеринку посетил вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
- Они проиграли Хорватии в серии пенальти.
- Неймар допустил завершение карьеры в сборной.
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Источник: Marca