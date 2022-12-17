Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«С точки зрения футбола Франция сильнее. Но я буду надеяться, что Бог поможет Месси. Этот чемпионат мира объединил болельщиков всех стран, этим он запомнится навсегда.

Мы видим, что болельщики всех стран поддерживают Месси, они хотят, чтобы он выиграл чемпионат мира.

Я никогда за Аргентину не болел, но я хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира. И все этого ждут. Потому что Лео реально достоин.

Он похож на героя сказки – много трудился, выиграл все титулы, остался только чемпионат мира.

Год назад, когда ему дали «Золотой мяч», я думал, что это венец его карьеры, на этом всe. А теперь я понимаю, что к нему может прийти еще один «Золотой мяч».

Если Месси выиграет чемпионат мира, Роналду в этот момент съест свою бутсу. Это сразу сделает Лео победителем в их споре», – сказал Селюк.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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