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    У «Аталанты» есть опция продления контракта с Миранчуком на два года. Это осложняет его продажу в «Торино»

    Будущее полузащитника Алексея Миранчука остается неопределенным.

    «Торино» летом арендовал игрока у «Аталанты» и всерьез рассматривает вариант с его выкупом по окончании сезона.

    Однако туринцы не хотят платить за хавбека требуемые 12 миллионов евро, рассчитывая сбить цену.

    В «Торино» надеялись, что срок контракта, истекающего в 2024 году, поможет переговорному процессу. Но выяснилось, что «Аталанта» имеет опцию продления соглашения еще на 24 месяца. То есть бергамцы не пойдут на уступки из-за риска потерять россиянина бесплатно.

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    Источник: Tuttosport

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