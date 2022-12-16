Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газизов сообщил об аннулировании предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что октябрьский кризис удалось преодолеть.

    Два месяца назад сообщалось, что башкирский клуб может закрыться после Нового года, а сотрудникам уже сообщили о грядущих сокращениях.

    «Все предписания, которые мы давали всем клубным специалистам и футболистам в октябре, – аннулированы, я подписал приказ.

    Учредитель написал официальное письмо с просьбой отозвать это предписание. Позднее мы объявим о нашем бюджете», – сказал Газизов.

    • «Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.
    • В Первой лиге команда набрала 18 очков в 20 турах и идет на 16-м месте в таблице.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Арсенал» согласился выплатить «Уфе» больше 250 тысяч за Зинченко
    «Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч 1
    Власти перестали поддерживать «Уфу» после вылета из РПЛ (Sport24) 1
    Источник: «Спорт БСТ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3248

      Ziklop 1 час назад

      Газизов махинатор-прохиндей.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11