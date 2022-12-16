Газизов сообщил об аннулировании предписания об увольнении всех сотрудников и футболистов «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что октябрьский кризис удалось преодолеть.

Два месяца назад сообщалось, что башкирский клуб может закрыться после Нового года, а сотрудникам уже сообщили о грядущих сокращениях.

«Все предписания, которые мы давали всем клубным специалистам и футболистам в октябре, – аннулированы, я подписал приказ.

Учредитель написал официальное письмо с просьбой отозвать это предписание. Позднее мы объявим о нашем бюджете», – сказал Газизов.

«Уфа» вылетела из РПЛ по итогам прошлого сезона.

В Первой лиге команда набрала 18 очков в 20 турах и идет на 16-м месте в таблице.

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