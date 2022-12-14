«Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против всего мира». Мартинес – о выходе в финал ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал выход в финал ЧМ-2022.
«Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против остального мира.
Каждый из 26 игроков – боец, и за нами стоят еще 45 миллионов аргентинцев», – сказал Мартинес.
- Аргентинцы разгромили Хорватию в 1/2 финала со счетом 3:0.
- В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
- Матч состоится 18 декабря.
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Источник: beIN Sports