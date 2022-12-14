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  • «Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против всего мира». Мартинес – о выходе в финал ЧМ-2022

«Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против всего мира». Мартинес – о выходе в финал ЧМ-2022

14 декабря 2022, 14:56
11

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал выход в финал ЧМ-2022.

«Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против остального мира.

Каждый из 26 игроков – боец, и за нами стоят еще 45 миллионов аргентинцев», – сказал Мартинес.

  • Аргентинцы разгромили Хорватию в 1/2 финала со счетом 3:0.
  • В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
  • Матч состоится 18 декабря.

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Источник: beIN Sports
Чемпионат мира Аргентина Мартинес Эмилиано
Комментарии (11)
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111ax
1671019197
фантазёр
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Таврида
1671019859
«Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против остального мира. Каждый из 26 игроков – боец, и за нами стоят еще 45 миллионов аргентинцев. Еще у нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Будвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал играть против всего мира, то к делу надо подходить серьёзно», – сказал Мартинес.
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sochi-2013
1671019979
Мания величия!
Ответить
mihail200606
1671020011
Не уверен,что все...
Ответить
Вомбат
1671022906
Достаточно зайти на российский популярный сайт Чемпионат, чтобы понять, как в России любят Аргентину, как желают ей победы на ЧМ. Как там все вчера радовались поражению Хорватии, как поносили хорватов, и сколько плюсов получали эти поношения одних и восхваления других - страшно сказать!
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portero
1671023268
Молчали бы до финала.... На финал силёнок не хватит, все журналюгам отдадите....
Ответить
_Marqella_
1671024912
чего он врёт,я за Аргентину болела...
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ААМ
1671027754
Нет не все. Кстати, я тоже!
Ответить
АртурZaСМ
1671030605
Спокуха Эми... у нас в Бишкеке кого не спроси каждый третий за Вас. Как и я соБСНа гря...
Ответить
MaxRnD
1671035089
(с) Все хотели, чтобы мы проиграли ... - Поэтому при счёте 0-0 хорватам пеналь и поставили ? Победная эйфория совсем мозги отшибла ?
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