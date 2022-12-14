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    «Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против всего мира». Мартинес – о выходе в финал ЧМ-2022

    Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал выход в финал ЧМ-2022.

    «Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против остального мира.

    Каждый из 26 игроков – боец, и за нами стоят еще 45 миллионов аргентинцев», – сказал Мартинес.

    • Аргентинцы разгромили Хорватию в 1/2 финала со счетом 3:0.
    • В финале турнира они сыграют с Францией или Марокко.
    • Матч состоится 18 декабря.

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    Источник: beIN Sports

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +66724

      portero 22 минуты назад

      Молчали бы до финала....
      На финал силёнок не хватит, все журналюгам отдадите....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12112

      Вомбат 28 минут назад

      Достаточно зайти на российский популярный сайт Чемпионат, чтобы понять, как в России любят Аргентину, как желают ей победы на ЧМ. Как там все вчера радовались поражению Хорватии, как поносили хорватов, и сколько плюсов получали эти поношения одних и восхваления других - страшно сказать!

      2
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      Рейтинг: +807

      Спартач80 44 минуты назад

      Бред...После поведения Криша,даже очень многие болелы его персональные,теперь желают чемпионства Месси....

      0
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      Рейтинг: +7624

      mihail200606 1 час назад

      Не уверен,что все...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6802

      sochi-2013 1 час назад

      Мания величия!

      1
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      Рейтинг: +435

      Таврида 1 час назад

      «Все хотели, чтобы мы проиграли. Аргентина играла против остального мира. Каждый из 26 игроков – боец, и за нами стоят еще 45 миллионов аргентинцев. Еще у нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Будвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но если уж начал играть против всего мира, то к делу надо подходить серьёзно», – сказал Мартинес.

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      Рейтинг: +12466

      Алексей З 1 час назад

      От Победы у парня закружилась голова.
      Нормальный мир болел наоборот за Аргентину, всем уже надоели подвиги хорватов в исполнении пенальти.
      За 2 ЧМ 7 игр в плей-офф и НИ ОДНОЙ победы в основное время.
      Ну хватит , сколько можно.

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      Рейтинг: +12112

      Вомбат > Алексей З 16 минут назад

      Насчет нормального мира вы наверняка ошибаетесь. Я уверен, что нормальный мир болел по-разному. Итальянцы в основном болеют за Хорватию. Сербы в основном против. Европейцы чаще болеют за европейские команды, латиноамериканцы - чаще за латиноамериканские. А вот тот мир, который не так давно сошел с ума, этот мир действительно весь болел против Хорватии. Но не из-за автобусного футбола, а совсем по другой причине.

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      Рейтинг: +697

      111ax 1 час назад

      фантазёр

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