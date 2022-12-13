Дзюба – о голе Месси: «При всем уважении, это не пенальти»

Бывший игрок «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал первый гол сборной Аргентины в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (2:0, второй тайм).

«При всем уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьет. Мне кажется, это не пенальти. Пробил [Месси] без шансов, конечно», – прокомментировал эпизод Дзюба в соцсети.

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