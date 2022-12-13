Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что форвард «ПСЖ» Неймар должен обратиться к психологу после ЧМ-2022.

«Я бы посоветовал обратиться за психологической помощью, чтобы противостоять этому давлению – для одного человека оно слишком велико. Неймар вернeтся с той же страстью, с тем же желанием.

Но я хочу подчеркнуть, что за психическим здоровьем наших игроков необходимо следить. Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идeт о чемпионате мира, где весь мир смотрит на сборную. Весь мир смотрел на Неймара.

Когда я увидел его интервью, в котором он говорит, что психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Мне хотелось бы знать, как помочь ему. Сейчас это возможно, но в моe время об этом говорили мало.

Всe, что он сделал в своей карьере, невозможно обесценить. Что сделано, то сделано. Неймар знает об этом. Конечно, все хотят выиграть чемпионат мира, но все понимают, что это нелегко. У нас пять титулов, и мы самые большие победители», – цитирует Роналдо Globo.

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