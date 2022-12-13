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    Аргентина – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Аргентина и Хорватия назвали стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    Аргентина: Мартинеc, Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, де Пауль, Макалистер, Фернандеc, Альварес, Месси.

    Хорватия: Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик».

    Состав сборной Аргентины на матч 1/2 ЧМ-2022Состав сборной Хорватии на матч 1/2 чм-2022

    Всего сборные Аргентины и Хорватии встречались между собой 5 раз, сегодня будет их шестая общая встреча. Всего два раза команды встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, в 1998 году во Франции победу одержала команда Аргентины со счетом 1:0 на групповой стадии ЧМ-1998.

    Второй поединок между сборными состоялся на чемпионате мира-2018 в России и тогда сильнее оказались Хорваты, которые выиграли со счетом 3:0, матч так же состоялся на групповой стадии.

    Остальные 3 игры между командами были товарищеским в которых полное равенство, одна победа Аргентины, одна победа Хорватии и одна ничья. В итоге после 5 матчей между командами полное равенство по 2 победы и 1 ничья, сегодня на ЧМ-2022 в Катаре одна из команд склонит чашу весов статистики в свою сторону и выйдет в финал турнира.

    Прогноз на матч Аргентина – Хорватия

    Где смотреть матч Аргентина – Хорватия

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Maks_seo 2 минуты назад

      Месси сегодня покажет как нужно играть в футбол, уверен на 100% Аргентина сегодня развалит Хорватию и в итоге выиграет ЧМ в Катаре

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