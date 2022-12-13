Аргентина и Хорватия назвали стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Аргентина: Мартинеc, Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина, Паредес, де Пауль, Макалистер, Фернандеc, Альварес, Месси.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Перишич, Пашалич, Крамарич.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик».

Всего сборные Аргентины и Хорватии встречались между собой 5 раз, сегодня будет их шестая общая встреча. Всего два раза команды встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, в 1998 году во Франции победу одержала команда Аргентины со счетом 1:0 на групповой стадии ЧМ-1998.

Второй поединок между сборными состоялся на чемпионате мира-2018 в России и тогда сильнее оказались Хорваты, которые выиграли со счетом 3:0, матч так же состоялся на групповой стадии.

Остальные 3 игры между командами были товарищеским в которых полное равенство, одна победа Аргентины, одна победа Хорватии и одна ничья. В итоге после 5 матчей между командами полное равенство по 2 победы и 1 ничья, сегодня на ЧМ-2022 в Катаре одна из команд склонит чашу весов статистики в свою сторону и выйдет в финал турнира.

Прогноз на матч Аргентина – Хорватия

Где смотреть матч Аргентина – Хорватия

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