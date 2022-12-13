Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Аргентинцы в плей-офф прошли США и Нидерланды. Хорватия победила Южную Корею и Бразилию.
Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.
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- Встреча состоится во вторник, 13 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Сборная Аргентины является фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.90 и уверены в успехе команды. Победа Хорватии кажется менее вероятной с коэффициентом 5.10, на ничью 3.46.
Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.
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