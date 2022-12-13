Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Аргентинцы в плей-офф обыграли США и Нидерланды. Хорватия прошла Южную Корею и Бразилию.

Команды играли друг с другом четыре раза в истории: две победы аргентинцев, две – хорватов.

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Коэффициенты:

Победа Аргентины – 1.90

Ничья – 3.46

Победа Хорватии – 5.10

Рекомендуемая ставка: фора Хорватии (+1)

Стартовые составы на матч Аргентина – Хорватия

Где смотреть матч Аргентина – Хорватия

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