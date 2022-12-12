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    Аргентина – Хорватия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 13 декабря

    Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Аргентинцы в плей-офф обыграли США и Нидерланды. Хорватия прошла Южную Корею и Бразилию.

    Команды играли друг с другом четыре раза в истории: две победы аргентинцев, две – хорватов.

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    Коэффициенты:

    • Победа Аргентины – 1.90
    • Ничья – 3.46
    • Победа Хорватии – 5.10

    Рекомендуемая ставка: фора Хорватии (+1)

    Где смотреть матч Аргентина – Хорватия

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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