Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Аргентинцы в плей-офф обыграли США и Нидерланды. Хорватия прошла Южную Корею и Бразилию.
Команды играли друг с другом четыре раза в истории: две победы аргентинцев, две – хорватов.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: фора Хорватии (+1)
Стартовые составы на матч Аргентина – Хорватия
Где смотреть матч Аргентина – Хорватия
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Источник: «Бомбардир»