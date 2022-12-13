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    Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Ливаковичу

    Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан ответил, может ли вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович оказаться в мюнхенском клубе.

    – Правда, что среди кандидатов числится вратарь хорватов Доминик Ливакович?

    – Человек, который остановил Бразилию [в 1/4 финала ЧМ-2022], для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется).

    Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.

    Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину.

    Ну и конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит.

    • Рыночная стоимость Ливаковича – 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что «Бавария» уже начала переговоры с представителями хорватского голкипера.
    • Лидер Бундеслиги ищет нового вратаря в связи с переломом ноги у Мануэля Нойера.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23746

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Кан в Баварии исполнительный директор, откуда ему знать про это.)))

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