Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Ливаковичу

Исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан ответил, может ли вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович оказаться в мюнхенском клубе.

– Правда, что среди кандидатов числится вратарь хорватов Доминик Ливакович?

– Человек, который остановил Бразилию [в 1/4 финала ЧМ-2022], для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное, начиная с 2002 года (смеется).

Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И все, конец.

Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину.

Ну и конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит.

Рыночная стоимость Ливаковича – 8,5 миллиона евро.

Сообщалось, что «Бавария» уже начала переговоры с представителями хорватского голкипера.

Лидер Бундеслиги ищет нового вратаря в связи с переломом ноги у Мануэля Нойера.

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