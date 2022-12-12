«Бавария» начала переговоры с вратарем сборной Хорватии

«Бавария» уже работает над трансфером голкипера загребского «Динамо» Доминика Ливаковича.
Мюнхенский клуб начал переговоры с представителями 27-летнего футболиста.
«Бавария» видит в нем замену для Мануэля Нойера, который выбыл до конца сезона из-за перелома ноги.
- Рыночная стоимость Ливаковича – 8,5 миллиона евро.
- Вратарь со сборной Хорватии дошел до полуфинала ЧМ-2022, где встретится с Аргентиной.
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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга