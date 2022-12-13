«Стереотип, который никто не может доказать». Агент Гурцкая – об админресурсе «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что «Зенит» доминирует в РПЛ.
«Я свою позицию много раз высказывал. За последние три года появился «Локомотив», который разбазарил миллионов 50.
До этого ЦСКА столько же куда-то потратил, еще до этого – «Спартак» с Цорном, когда купил Крала, Тиля, тоже миллионов 40.
Это не проблема «Зенита». Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что «Зенит» – это некий административный ресурс.
Хотя «Зенит» в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл», – считает Гурцкая.
- «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
- Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
- Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.
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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»