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  • «Стереотип, который никто не может доказать». Агент Гурцкая – об админресурсе «Зенита»

«Стереотип, который никто не может доказать». Агент Гурцкая – об админресурсе «Зенита»

13 декабря 2022, 19:15
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что «Зенит» доминирует в РПЛ.

«Я свою позицию много раз высказывал. За последние три года появился «Локомотив», который разбазарил миллионов 50.

До этого ЦСКА столько же куда-то потратил, еще до этого – «Спартак» с Цорном, когда купил Крала, Тиля, тоже миллионов 40.

Это не проблема «Зенита». Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что «Зенит» – это некий административный ресурс.

Хотя «Зенит» в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл», – считает Гурцкая.

  • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
  • Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
  • Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.

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Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (7)
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lordmrv
1670948777
Зачётно лизнул Гурцкая!
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Persona_non_Grata
1670951287
А какие нужны доказательства ? И так все видят и знают ... Трава зеленая, небо голубое - тут же никто не требует доказательств - ИСТИНА , АКСИОМА ... !!! Доказательства нужны в суде, а какой тут может быть суд - " кто ж его посадит - он же памятник !!! " )))
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aaaaahhhh
1670951450
зенит - ресурс - аксиома.
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DOCTOR PENALTY
1670952726
На работу к ним собрался.
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inzek
1670953139
что ж ты фраер сдал назад...
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Krics
1670966869
Сам утверждает:"хотя в этом году..."т.е. в прошлые сезоны использовал,занавес.ихмо.
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paracetamol
1670970960
Гурцкая баба умная, все правильно сказала. Работать, говорит, надо, а не казну разворовывать!
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