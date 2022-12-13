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    «Стереотип, который никто не может доказать». Агент Гурцкая – об админресурсе «Зенита»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что «Зенит» доминирует в РПЛ.

    «Я свою позицию много раз высказывал. За последние три года появился «Локомотив», который разбазарил миллионов 50.

    До этого ЦСКА столько же куда-то потратил, еще до этого – «Спартак» с Цорном, когда купил Крала, Тиля, тоже миллионов 40.

    Это не проблема «Зенита». Создался некий стереотип, который в последний год никто не может доказать, что «Зенит» – это некий административный ресурс.

    Хотя «Зенит» в этом году ни одного матча судейским административным ресурсом не выиграл», – считает Гурцкая.

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
    • Петербуржцы опережают «Спартак» на 6 баллов.
    • Команда становится чемпионом России ежегодно с 2019-го.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16639

      Barmaleushka 27 минут назад

      Ак-кккк-сиома , ииииистина , уиии , уииии , уиииииииии !
      Одни и те же "пассажиры" . Это не аксиома - это бл.я паранойя ))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1141

      inzek 31 минуту назад

      что ж ты фраер сдал назад...

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      Рейтинг: +23746

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      На работу к ним собрался.

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      Рейтинг: +407

      Болотоход 39 минут назад

      Всем и так стыдно за лучший клуппп восточной европы!

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      Рейтинг: +3460

      aaaaahhhh 59 минут назад

      зенит - ресурс - аксиома.

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      Рейтинг: +20210

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А какие нужны доказательства ? И так все видят и знают ... Трава зеленая, небо голубое - тут же никто не требует доказательств - ИСТИНА , АКСИОМА ... !!! Доказательства нужны в суде, а какой тут может быть суд - " кто ж его посадит - он же памятник !!! " )))

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      Рейтинг: +2487

      fakeid 1 час назад

      и не хрюкать здесь!

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      Рейтинг: +3618

      lordmrv 1 час назад

      Зачётно лизнул Гурцкая!

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