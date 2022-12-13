В «Зените» прокомментировали новость о готовности Кругового уйти в аренду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что левый защитник Данил Круговой готов зимой перейти в другую команду на правах аренды.

«Глупости и чушь не комментируем», – сказал Медведев.

Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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