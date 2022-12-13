Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии

Два великих игрока профукали сезон. И оба - из-за конфликта с другими игрочишками. Криш на ЧМ попытался украсть гол у некоего Фернандеша (до этого пытался аналогичным образом воровать в МЮ у тамошних резидентов). А Дзюба, таки, и украл гол у какого то турко-беса. Не надо так делать. А случайно получилось, подойди извинись. Скажи - за мной должок, при случае верну тебе гол. А получится-не получится - это другой вопрос.
Нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.
37-летний футболист уверен, что еще сможет принести пользу национальной команде.
Его цель – сыграть на чемпионате Европы в 2024 году.
- Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
- Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
- С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
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