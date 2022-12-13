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    Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии

    Нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.

    37-летний футболист уверен, что еще сможет принести пользу национальной команде.

    Его цель – сыграть на чемпионате Европы в 2024 году.

    • Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
    • Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
    • С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: Correio da Manhã

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Бригадный 1 час назад

      Два великих игрока профукали сезон. И оба - из-за конфликта с другими игрочишками. Криш на ЧМ попытался украсть гол у некоего Фернандеша (до этого пытался аналогичным образом воровать в МЮ у тамошних резидентов). А Дзюба, таки, и украл гол у какого то турко-беса. Не надо так делать. А случайно получилось, подойди извинись. Скажи - за мной должок, при случае верну тебе гол. А получится-не получится - это другой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +1152

      ARSteven89 1 час назад

      Ну, чё бы не остаться! У Португалии абсолютно проходная группа в отборе к Евро-2024. Набирай форму в Аравии. Вон, Феррейра-Карраско вызывался в сборную Бельгии из Китая и норм.
      Кто будет тренировать Португалию, вот вопрос?!!!

      0
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      Рейтинг: +2052

      Bozigit 2 часа назад

      Красавец, только вперед

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      Рейтинг: +23

      ARSENAL LONDONN > Bozigit 2 часа назад

      100%

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      Рейтинг: +30

      kokshareal 2 часа назад

      Ну что могу сказать, нужно тренироваться и играть на команду и выкинуть эго свое. Посадили на лавку сиди и молчи, тогда и к тебе отношение другое будет

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