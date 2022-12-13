Роналду определился со своим будущим в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии.
37-летний футболист уверен, что еще сможет принести пользу национальной команде.
Его цель – сыграть на чемпионате Европы в 2024 году.
- Роналду выступает за португальскую сборную с 2003 года.
- Он забил 118 голов и сделал 43 ассиста в 196 матчах.
- С командой форвард выиграл Евро-2016 и Лигу наций.
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Источник: Correio da Manhã