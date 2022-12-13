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    Орлов призвал не критиковать Роналду: «Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

    «Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду?

    Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ, конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

    А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

    Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

    Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Фелиш. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет», – сказал Орлов.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      Fialet 1 час назад

      Орлов прав. Только хотелось бы, чтобы Роналду вновь заиграл и заткнул поганые рты тем, кто сейчас поливает его помоями.

      0
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      Рейтинг: +1110

      Александр52 1 час назад

      Орлов переобулся на ходу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7629

      Беспонтий 1 час назад

      фраза вырванная из контекста
      может заменить комментаторское кресло на электрический стул

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24865

      bset 1 час назад

      Знаем мы, что бывает, когда человека не критикуют. Плохо кончается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3941

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Лидер должен пораньше уходить, тогда все будет нормалек.

      0
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      Рейтинг: +12443

      Алексей З 2 часа назад

      Переобулся !!!
      Так что ж ты Дзюбу клюёшь , он же вам дарил счастливые мгновения.
      Ну вы блд, людишки...пробу ставить некуда.

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