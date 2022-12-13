Орлов призвал не критиковать Роналду: «Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду?

Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ, конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Фелиш. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет», – сказал Орлов.

В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).

Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.

С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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