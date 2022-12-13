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  • Орлов призвал не критиковать Роналду: «Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты»

Орлов призвал не критиковать Роналду: «Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты»

13 декабря 2022, 13:15
5

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«Сейчас Роналду критикуют за то, что после матча с Марокко он, не дожидаясь партнеров, ушел в раздевалку... У меня на этот счет свое мнение. Разве честолюбие плохое качество для спортсмена? Тем более для такого великого, как Роналду?

Без своих амбиций он бы ничего не достиг! Для него вылет с ЧМ, конечно, личная трагедия. Он по-своему на это реагирует. Я не одобряю такого поведения, но просто пытаюсь понять его мотивы.

А у нас сразу же забыли, сколько голов он забил... Сразу начали его пинать, закапывать, добивать... Зачем? Повторюсь, я к таким игрокам, как Роналду, отношусь с пониманием. У звезд сложные отношения с обществом. А общество у нас такое... Люди порой только и ждут, когда лидер упадет с высоты.

Да, его время, похоже, ушло. Но давайте лучше будем вспоминать великолепные действия этого мастера! Сколько счастливых минут он подарил зрителям! Да даже не минут, а часов.

Скажу вам больше, не он меня разочаровал в сборной Португалии, а Жоау Фелиш. Вот про кого последние годы говорили, что растет звезда. Нет... Увы, не тянет», – сказал Орлов.

  • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
  • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
  • С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1670927788
Лидер должен пораньше уходить, тогда все будет нормалек.
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Беспонтий
1670928582
фраза вырванная из контекста может заменить комментаторское кресло на электрический стул
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Александр52
1670928835
Орлов переобулся на ходу.
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Fialet
1670929883
Орлов прав. Только хотелось бы, чтобы Роналду вновь заиграл и заткнул поганые рты тем, кто сейчас поливает его помоями.
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Бригадный
1670942719
За такие деньги, которые Криш заработал, можно было бы не жадничать и квалифицированного психолога нанять. Который научил бы Криша плевать на злобствующих пакостных ублюдков. Слюной плевать. Я , к примеру, мог бы его этому научить. Заодно показать - как не ссориться со старым пердуном, типа тренером, Сантушем. А просто - взглянуть на него как следует. Чтобы этот вредный старик до конца жизни заикой остался.
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