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    В ЦСКА прокомментировали новость об интересе «Зенита» к Дивееву

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику Игорю Дивееву.

    «Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаeтся договориться» нельзя. Ещe вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта.

    Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени. В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым.

    Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждeм его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», – написал Брейдо в телеграме.

    • Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
    • 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +612

      bratskij 45 минут назад

      Нормальные мужики к девочкам, которые падают от одного взгляда, не то что прикосновения, не пойдет. Мужик, он и в ЦСКА мужик.

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      Рейтинг: +17591

      paracetamol 2 часа назад

      Зачем Зениту этот костолом? Пусть в Тулу идет, там ему место!

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