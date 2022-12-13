В ЦСКА прокомментировали новость об интересе «Зенита» к Дивееву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику Игорю Дивееву.

«Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам «не удаeтся договориться» нельзя. Ещe вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта.

Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени. В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым.

Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждeм его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», – написал Брейдо в телеграме.

Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.

Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».

23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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