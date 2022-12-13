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    «Бавария» ведет переговоры с агентами Ливаковича. Он выиграл две серии пенальти на ЧМ-2022

    Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может стать игроком «Баварии».

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб начал переговоры с агентами 27-летнего вратаря. Они находятся на ранней стадии.

    «Бавария» рассматривает Ливаковича в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру. Из-за перелома лодыжки он выбыл до конца сезона-2022/23.

    • Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти подряд.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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    Сегодня, 09:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18441

      Cleaner 1 час назад

      Ливакович на ЧМ очень хорош. Надежен. Половина команды Хорватии, не меньше!

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