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  • «Бавария» ведет переговоры с агентами Ливаковича. Он выиграл две серии пенальти на ЧМ-2022

«Бавария» ведет переговоры с агентами Ливаковича. Он выиграл две серии пенальти на ЧМ-2022

13 декабря 2022, 09:14

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может стать игроком «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб начал переговоры с агентами 27-летнего вратаря. Они находятся на ранней стадии.

«Бавария» рассматривает Ливаковича в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру. Из-за перелома лодыжки он выбыл до конца сезона-2022/23.

  • Ливакович на ЧМ-2022 выиграл 2 серии пенальти подряд.
  • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Германия. Бундеслига Бавария Хорватия Ливакович Доминик
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