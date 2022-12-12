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    Форвард Южной Кореи раскрыл подробности стычки с Роналду, уходившим на замену

    Нападающий сборной Южной Кореи рассказал о стычке с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    «Нам нужно было забить еще один гол, а Роналду уходил на замену. Он шел медленно, поэтому я подошел к нему и сказал по-английски: «Быстрее». Я хотел, чтобы он быстрее покинул поле. Он был недоволен.

    Многие посчитали, что я поступил неправильно, но я хотел, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что мне сильно хотелось победить», – сказал Ге-Сон.

    • Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.
    • Роналду заменили на 65-й минуте.
    • Корейцы вышли в 1/8 финала, где проиграли Бразилии (1:4).

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5098

      hunta 1 час назад

      "Я подошел к нему и сказал по-английски":
      - do you speak english?
      - yes;
      - уёбы....вай quickly на х..уй!!!

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