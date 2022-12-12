Нападающий сборной Южной Кореи рассказал о стычке с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Нам нужно было забить еще один гол, а Роналду уходил на замену. Он шел медленно, поэтому я подошел к нему и сказал по-английски: «Быстрее». Я хотел, чтобы он быстрее покинул поле. Он был недоволен.

Многие посчитали, что я поступил неправильно, но я хотел, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что мне сильно хотелось победить», – сказал Ге-Сон.

Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.

Роналду заменили на 65-й минуте.

Корейцы вышли в 1/8 финала, где проиграли Бразилии (1:4).

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