Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна мог досрочно покинуть ЧМ-2022.

По информации ESPN, тренерский штаб сборной хотел исключить футболиста из состава по ходу турнира «безответственное отношение» к тренировкам.

После вылета США Рейна извинился перед партнерами по команде за свое поведение.

Рейна ни разу не выходил в старте сборной на ЧМ-2022.

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