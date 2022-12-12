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    Вингера «Боруссии» хотели выгнать из сборной США по ходу ЧМ-2022 (ESPN)

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна мог досрочно покинуть ЧМ-2022.

    По информации ESPN, тренерский штаб сборной хотел исключить футболиста из состава по ходу турнира «безответственное отношение» к тренировкам.

    После вылета США Рейна извинился перед партнерами по команде за свое поведение.

    • Рейна ни разу не выходил в старте сборной на ЧМ-2022.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1151

      ARSteven89 2 часа назад

      Батю его на трибунах часто показывали, а сынишка всё в запасе и в запасе)

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