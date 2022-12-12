Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна мог досрочно покинуть ЧМ-2022.
По информации ESPN, тренерский штаб сборной хотел исключить футболиста из состава по ходу турнира «безответственное отношение» к тренировкам.
После вылета США Рейна извинился перед партнерами по команде за свое поведение.
- Рейна ни разу не выходил в старте сборной на ЧМ-2022.
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Источник: ESPN