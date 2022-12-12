Стала известна сумма отступных 18-летнего Пиняева в контракте с «Крыльями»

3,5 ляма €. зениту бы подсуетиться, но он тупо не нужен, нет мест. гы-гы.
«Локомотив» действительно заинтересован в нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб делал запрос в «Крылья» по поводу готовности продать 18-летнего футболиста. Самарцы ответили отказом.
В контракте Пиняева прописана сумма отступных в размере 235 миллионов рублей, а не 300 миллионов, как сообщалось ранее. «Локомотив» хочет выкупить форварда «Крыльев» за меньшую сумму.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
- Осенью он был вызван в сборную России.
- Помимо «Локо» на Пиняева претендует «Спартак».
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