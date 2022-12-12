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    Стала известна сумма отступных 18-летнего Пиняева в контракте с «Крыльями»

    «Локомотив» действительно заинтересован в нападающем «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб делал запрос в «Крылья» по поводу готовности продать 18-летнего футболиста. Самарцы ответили отказом.

    В контракте Пиняева прописана сумма отступных в размере 235 миллионов рублей, а не 300 миллионов, как сообщалось ранее. «Локомотив» хочет выкупить форварда «Крыльев» за меньшую сумму.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
    • Осенью он был вызван в сборную России.
    • Помимо «Локо» на Пиняева претендует «Спартак».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2456

      fakeid 26 минут назад

      3,5 ляма €. зениту бы подсуетиться, но он тупо не нужен, нет мест. гы-гы.

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