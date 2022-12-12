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    «Крылья» не смогут отказать «Локомотиву» в продаже Ежова, Глушенкова и Пиняева

    Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Роман Ежов по-прежнему могут перейти в «Локомотив».

    Ранее сообщалось, что самарский клуб отказался продавать трех футболистов в «Локомотив».

    Однако, по информации «РБ Спорт», «Крылья» не смогут отказаться от трансферов, если «Локомотив» заплатит отступные за игроков. У Ежова она составляет 120 миллионов рублей, у Глушенкова – 200 миллионов, у Пиняева – 300 миллионов.

    «Крылья» отклонили предложение «Локо» с меньшей суммой трансфера, либо не согласились отдавать игроков в аренду с правом выкупа.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
    • Ежов забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5687

      ySS 1 час назад

      620 лмн... серьёзные деньги для клуба ржд...

      0
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      Рейтинг: +51

      Slavan52 > ySS 1 час назад

      ещё игроки должны быть согласны

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