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  • «Крылья» не смогут отказать «Локомотиву» в продаже Ежова, Глушенкова и Пиняева

«Крылья» не смогут отказать «Локомотиву» в продаже Ежова, Глушенкова и Пиняева

12 декабря 2022, 15:53
5

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Роман Ежов по-прежнему могут перейти в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что самарский клуб отказался продавать трех футболистов в «Локомотив».

Однако, по информации «РБ Спорт», «Крылья» не смогут отказаться от трансферов, если «Локомотив» заплатит отступные за игроков. У Ежова она составляет 120 миллионов рублей, у Глушенкова – 200 миллионов, у Пиняева – 300 миллионов.

«Крылья» отклонили предложение «Локо» с меньшей суммой трансфера, либо не согласились отдавать игроков в аренду с правом выкупа.

  • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
  • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
  • Ежов забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Ежов Роман Глушенков Максим Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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ySS
1670850551
620 лмн... серьёзные деньги для клуба ржд...
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Fialet
1670861862
Конечно не смогут, если москва надавит, они же пуп земли.
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АКС-74У
1670882256
А рядом новость, что Локо не будет покупать игроков зимой, только если в аренду
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odessakmv
1670916391
так вот почему билеты и тарифы на перевозку грузов у РЖД с 1 января на 8,5% подорожают
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