«Крылья» не смогут отказать «Локомотиву» в продаже Ежова, Глушенкова и Пиняева

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Роман Ежов по-прежнему могут перейти в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что самарский клуб отказался продавать трех футболистов в «Локомотив».

Однако, по информации «РБ Спорт», «Крылья» не смогут отказаться от трансферов, если «Локомотив» заплатит отступные за игроков. У Ежова она составляет 120 миллионов рублей, у Глушенкова – 200 миллионов, у Пиняева – 300 миллионов.

«Крылья» отклонили предложение «Локо» с меньшей суммой трансфера, либо не согласились отдавать игроков в аренду с правом выкупа.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

Ежов забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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