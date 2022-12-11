«Крылья Советов» отказались продавать Пиняева, Глушенкова и Ежова в «Локомотив»

«Крылья Советов» не хотят продавать лидеров команды.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал предложения по трем игрокам самарского клуба. Это Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Роман Ежов.

«Крылья» ответили отказом. При этом в контракте футболистов прописана сумма отступных.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

Ежов забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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