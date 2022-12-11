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    «Крылья Советов» отказались продавать Пиняева, Глушенкова и Ежова в «Локомотив»

    «Крылья Советов» не хотят продавать лидеров команды.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал предложения по трем игрокам самарского клуба. Это Сергей Пиняев, Максим Глушенков и Роман Ежов.

    «Крылья» ответили отказом. При этом в контракте футболистов прописана сумма отступных.

    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.
    • Ежов забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      ScarlettOgusania 1 минуту назад

      Правильно сделали, что не продали эту троицу, зачем переходить в команду, занимающую 14 место в РПЛ?)

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      Рейтинг: +397

      Болотоход 2 минуты назад

      Правильно все! Зачем их продавать в болото??

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