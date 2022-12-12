Стал известен план сборной Аргентины на матч 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии.
Аргентинцы собираются провоцировать соперников. По их задумке, грязная игра сломает хорватов за 60 минут.
О плане узнали благодаря разговору неназванного игрока стартового состава Аргентины с партнерами по европейскому клубу.
Главный тренер хорватской сборной Златко Далич уже проинформирован о намерениях противника.
- Аргентина и Хорватия встретятся во вторник, 13 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: Jutarnij List