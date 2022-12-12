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    В Хорватии узнали о «грязном плане» сборной Аргентины на полуфинал ЧМ-2022

    Стал известен план сборной Аргентины на матч 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии.

    Аргентинцы собираются провоцировать соперников. По их задумке, грязная игра сломает хорватов за 60 минут.

    О плане узнали благодаря разговору неназванного игрока стартового состава Аргентины с партнерами по европейскому клубу.

    Главный тренер хорватской сборной Златко Далич уже проинформирован о намерениях противника.

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    Источник: Jutarnij List

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1706

      jek718875 19 минут назад

      Брехня,футболисты честнейший люди,их постоянно грабят, а они нет

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      Рейтинг: +28

      Maks_seo 35 минут назад

      Латиносы сами по себе слишком эмоциональные ребята и уж кому кому, но им будет сложно провоцировать соперников, а вот наоборот, то что у Хорватов мог быть такой план, чтобы провоцировать Аргентосов, в это я могу поверить в большей вероятностью.

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      Рейтинг: +12409

      Алексей З 37 минут назад

      Инфармационная ***** началась.

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      Рейтинг: +8561

      vladik12 > Алексей З 20 минут назад

      Ну а что Вы хотели. Большие матчи - большой подтекст.

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      Рейтинг: +6658

      Красногорск_Фан 43 минуты назад

      Грязные журналюги узнали о грязных планах покопавшись в грязи )) Бггг

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      Рейтинг: +16552

      NewLife 55 минут назад

      Уже испугались, позор.

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      Рейтинг: +27662

      JTherry 1 час назад

      провоцировать умеют обе команды, причем на "высшем" уровне...)

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      Рейтинг: +7597

      Беспонтий > JTherry 51 минуту назад

      да полная там лажа в перспективе
      уж слишком мало игроков
      фотогеничных в объективе

      ах да
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