Стало известно, когда «Реал» и «Палмейрас» оформят трансфер 16-летнего Эндрика

Переговоры о переходе нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Реал» находятся на завершающей стадии.

Цель клубов – оформить трансфер 16-летнего футболиста до конца ЧМ-2022 (18 декабря).

Ожидается, что мадридцы заплатят за игрока 35 + 25 миллионов евро.

Бразилец заключит с «Реалом» контракт по схеме «3+3».

Соглашение вступит в силу в 2024 году, когда Эндрику исполнится 18 лет.

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