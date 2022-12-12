Стало известно, когда «Реал» и «Палмейрас» оформят трансфер 16-летнего Эндрика

Переговоры о переходе нападающего «Палмейраса» Эндрика в «Реал» находятся на завершающей стадии.
Цель клубов – оформить трансфер 16-летнего футболиста до конца ЧМ-2022 (18 декабря).
- Ожидается, что мадридцы заплатят за игрока 35 + 25 миллионов евро.
- Бразилец заключит с «Реалом» контракт по схеме «3+3».
- Соглашение вступит в силу в 2024 году, когда Эндрику исполнится 18 лет.
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Источник: Globo Esporte