Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стали известны новые подробности трансфера Эндрика в «Реал»

    Marca раскрыла детали переговоров между «Реалом» и «Палмейрасом» по поводу перехода нападающего Эндрика.

    Мадридский клуб заплатит за игрока 35 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

    Сам 16-летний бразилец заключит контракт по схеме «3+3». Он вступит в силу в 2024 году.

    Ранее сообщалось, что трансфер Эндрика обойдется «Реалу» в 60+12 миллионов евро, а срок соглашения – до 2030 года.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер 2
    Габулов назвал лучшего вратаря ЧМ-2022. Его сборная вылетела на групповом этапе
    Анчелотти рассказал, когда Бензема вернется в «Реал»
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11