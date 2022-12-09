Стали известны новые подробности трансфера Эндрика в «Реал»

Marca раскрыла детали переговоров между «Реалом» и «Палмейрасом» по поводу перехода нападающего Эндрика.

Мадридский клуб заплатит за игрока 35 миллионов евро + 25 миллионов в виде бонусов.

Сам 16-летний бразилец заключит контракт по схеме «3+3». Он вступит в силу в 2024 году.

Ранее сообщалось, что трансфер Эндрика обойдется «Реалу» в 60+12 миллионов евро, а срок соглашения – до 2030 года.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию