Стал известен срок контракта 16-летнего Эндрика с «Реалом»

Появились подробности личного договора между «Реалом» и нападающим «Палмейраса» Эндриком.
Стороны заключат контракт, рассчитанный до июня 2030 года.
Соглашение вступит в силу летом 2024-го, когда футболисту исполнится 18.
- «Реал» заплатит за бразильца 60+12 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Серии А форвард «Палмейраса» провел 7 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо