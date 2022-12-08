«Реал» согласовал трансфер 16-летнего Эндрика за 60+12 миллионов евро (Фабрицио Романо)

Вложение в долгую! Что будет потом неизвестно!
«Реал» и «Палмейрас» полностью согласовали трансфер нападающего Эндрика.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб заплатит за 16-летнего футболиста 60 миллионов и еще 12 миллионов в качестве налогов.
Эндрик станет игроков «Реала» летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
- Сейчас 16-летний Эндрик стоит 20 миллионов евро.
- Игрок – воспитанник «Палмейраса».
- В минувшем сезоне Серии А Эндрик провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
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