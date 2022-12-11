Неймар прокомментировал вылет Бразилии с ЧМ-2022. Ранее он допустил, что завершит карьеру в сборной

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022.

«Мысли о поражении до сих пор причиняют мне боль. Мы были так близки…

К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они сильно ранят. Я до сих пор не привык», – написал Неймар в соцсетях.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

Неймар допустил завершение карьеры в сборной.

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