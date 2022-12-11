Приоритет Дзюбы – найти клуб в России (Sport24)

Свободный агент Артем Дзюба планирует продолжить карьеру в России.
«Представители нападающего Артема Дзюбы на данный момент не ведут активных переговоров ни с каким клубом. Игрок и его окружение находятся в выжидательной позиции.
Общение с зарубежными клубами возобновится после окончания чемпионата мира, но приоритетный вариант для Артема — остаться играть в России», – написал источник.
- Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».
- Игрок сейчас в Москве.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Sport24