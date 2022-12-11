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    Приоритет Дзюбы – найти клуб в России (Sport24)

    Свободный агент Артем Дзюба планирует продолжить карьеру в России.

    «Представители нападающего Артема Дзюбы на данный момент не ведут активных переговоров ни с каким клубом. Игрок и его окружение находятся в выжидательной позиции.

    Общение с зарубежными клубами возобновится после окончания чемпионата мира, но приоритетный вариант для Артема — остаться играть в России», – написал источник.

    • Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».
    • Игрок сейчас в Москве.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1707

      Эном айс 13 минут назад

      В Ростов можно..
      Вот ,кстати , хороший клубешник.
      бар "Голод.ранец",на Шаумяна.. Правда там фейс -контроль жесть. ,И, сначала бьют, потом-наливают.)


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      Рейтинг: +12124

      ВетеR 27 минут назад

      уже наигрался в Европе ?))

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