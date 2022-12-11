Сборная Франции повторила достижение 92-летней давности

Франция обыграла Англию со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.
В ходе игры англичане дважды пробивали пенальти в ворота французов: один реализовали, второй – нет.
Сборная Франции повторила достижение Аргентины, установленное 92 года назад.
Только этим двум командам удалось выиграть матч чемпионата мира после двух пенальти в свои ворота.
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Источник: Stats Foot