Сборная Франции повторила достижение 92-летней давности

Франция обыграла Англию со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.

В ходе игры англичане дважды пробивали пенальти в ворота французов: один реализовали, второй – нет.

Сборная Франции повторила достижение Аргентины, установленное 92 года назад.

Только этим двум командам удалось выиграть матч чемпионата мира после двух пенальти в свои ворота.

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