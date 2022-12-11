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    Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

    • 37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах – с пенальти в ворота Ганы.
    • В 2 играх плей-офф он выходил на замену во 2-м тайме.
    • Португальцы вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

    «Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись.

    Как у людей хватает совести критиковать Роналду? Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду.

    Но как совесть позволяет такое про него говорить? Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось!

    Наверняка скажут, что в матче с Марокко он вышел и ничего не смог сделать», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 03:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +383

      aldo conte 47 минут назад

      А это те люди, которые, когда Роналду был на подъеме, громче всех кричали, что он круче Пеле, Марадоны, Круиффа. У этих людей нет чувства меры и они не видели, как раньше играли другие мастера футбола.

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