Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах – с пенальти в ворота Ганы.

В 2 играх плей-офф он выходил на замену во 2-м тайме.

Португальцы вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

«Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись.

Как у людей хватает совести критиковать Роналду? Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду.

Но как совесть позволяет такое про него говорить? Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось!

Наверняка скажут, что в матче с Марокко он вышел и ничего не смог сделать», – заявил Мостовой.

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