Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?»

А это те люди, которые, когда Роналду был на подъеме, громче всех кричали, что он круче Пеле, Марадоны, Круиффа. У этих людей нет чувства меры и они не видели, как раньше играли другие мастера футбола.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.
- 37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах – с пенальти в ворота Ганы.
- В 2 играх плей-офф он выходил на замену во 2-м тайме.
- Португальцы вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).
«Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись.
Как у людей хватает совести критиковать Роналду? Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду.
Но как совесть позволяет такое про него говорить? Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось!
Наверняка скажут, что в матче с Марокко он вышел и ничего не смог сделать», – заявил Мостовой.
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