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  • Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?»

Мостовой: «Как у людей хватает совести критиковать Роналду?»

11 декабря 2022, 03:28
5

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

  • 37-летний форвард забил 1 гол в 5 матчах – с пенальти в ворота Ганы.
  • В 2 играх плей-офф он выходил на замену во 2-м тайме.
  • Португальцы вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

«Обидно, что для Роналду так заканчивается этот чемпионат мира. Обидно еще, что на него многие накинулись.

Как у людей хватает совести критиковать Роналду? Для меня Месси был всегда великим, но второй игрок – Роналду.

Но как совесть позволяет такое про него говорить? Он сделал в футболе то, что многим во сне не представлялось!

Наверняка скажут, что в матче с Марокко он вышел и ничего не смог сделать», – заявил Мостовой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Мостовой Александр
Комментарии (5)
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aldo conte
1670719782
А это те люди, которые, когда Роналду был на подъеме, громче всех кричали, что он круче Пеле, Марадоны, Круиффа. У этих людей нет чувства меры и они не видели, как раньше играли другие мастера футбола.
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житель СПб
1670725904
А я бы не ставил его на 2 место. Да, Месси больше гений, а Роналду - великий труженик.
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Бригадный
1670734542
Оне - подонки. В натуре. А тренер Португалии = просто дурак. Этот дурак думал, что португальский ноунейм, сдури повторивший подвиг вани игнатьева и дона федриньо, это полноценный роналду-заменитель. Смотрел бы , дурилка картонная, турнир РПЛ. Там всё это было наглядно продемонстрировано. Где - чего и как. И, кстати, хотя и не в тему, конечно. Зенитовских бразилов не хватило бразильской бригаде чтобы не хлебнуть полной ложкой позора в матче с усташами. Ну, право слово. Откуда взяли ...удаков типа Антони, вместо что чтобы Клаудиньо с его друганами взять в бригаду?
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crf575757
1670735723
А как у тебя Мостовой хватает совести критиковать КАРПИНА!? Ты вообще кто!? Просто лузер!
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Garrincha58
1670738018
людишки твари не благодарные особенно сейчас сидят в интернете и всех и вся поливают грязью и особенно тех кто успешней и популярней других
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