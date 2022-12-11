Нападающий сборной Англии Гарри Кейн достиг отметки в 53 гола за команду. Это рекорд.
Столько же за англичан забил Уэйн Руни. Больше голов за Англию нет ни у кого.
- Кейн забил Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).
- Для Кейна это 2-й чемпионат мира.
- Форвард выступает за «Тоттенхэм».
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Гарри Кейн: новости о футболисте на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»