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    Кейн вышел в лидеры по голам за сборную Англии

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн достиг отметки в 53 гола за команду. Это рекорд.

    Столько же за англичан забил Уэйн Руни. Больше голов за Англию нет ни у кого.

    • Кейн забил Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).
    • Для Кейна это 2-й чемпионат мира.
    • Форвард выступает за «Тоттенхэм».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23727

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      А х** ли толку, смотри на табло.

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