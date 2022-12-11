Нападающий сборной Англии Гарри Кейн достиг отметки в 53 гола за команду. Это рекорд.

Столько же за англичан забил Уэйн Руни. Больше голов за Англию нет ни у кого.

Кейн забил Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).

Для Кейна это 2-й чемпионат мира.

Форвард выступает за «Тоттенхэм».

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