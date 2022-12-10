«Это для 45 миллионов». Эмилиано Мартинес – о победе Аргентины над Нидерландами

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил победу над Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 4:3 по пенальти).

«Первое, что приходит на ум, — это эмоции. Я делаю это для 45 миллионов человек. Дарить людям такую радость — это самое замечательное в данный момент.

Мы в полуфинале, потому что у нас есть страсть и сердце», – сказал Мартинес.

Нидерланды 3-й раз проиграли в плей-офф ЧМ Аргентине.

У Нидерландов дубль оформил вышедший на замену Вут Вегхорст.

Аргентина в 1/2 финала встретится с Хорватией.

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