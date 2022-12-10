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    ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина победила в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал

    Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Нидерландов. Аргентинцы вели 2:0, но соперник перевел встречу в дополнительное время. Исход решила серия пенальти.

    У южноамериканцев с игры забили Науэль Молина и Лионель Месси. У последнего еще и ассист.

    У Нидерландов дубль у вышедшего на замену Вута Вегхорста.

    Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.

    Нидерланды не побеждают Аргентину в официальных матчах с 1998 года.

    ЧМ-2022. 1/4 финала

    Нидерланды – Аргентина – 2:2 (0:1; 2:1; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Молина, 35; 0:2 – Месси, 73 (с пенальти); 1:2 – Вегхорст, 83; 2:2 – Вегхорст, 90+11.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии72
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    • ...
      Рейтинг: +14122

      playsh 33 минуты назад

      Спасибо !!! за валидольную игру обеим командам,но всё же водовка спасла меня от Кондратия Иваныча... Спасибо,Аргентина.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > playsh 30 минут назад

      ВодоФФка, хоть, на спирте "Альфа" была???
      ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14122

      playsh > playsh 29 минут назад

      Судейство вроде норма,но за что 10 мин.добавили,где всё и началось...

      1
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      ...
      Рейтинг: +4155

      mutabor0992 > playsh 29 минут назад

      Много ставил?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > playsh 27 минут назад

      Добавил скорее всего потому что приказали шейхи
      А так там и 4 минут стандартных хватило бы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > derrik2000 27 минут назад

      Лучше выбирать спирт люкс бошка меньше болит по утрам)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 25 минут назад

      "Альфа"-то, как пишут, получше будет.
      А ещё лучше, всё таки, её... самострельную... тройной перегонки...да настоенной на чём-нибудь вкусненьком... )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > derrik2000 23 минуты назад

      Свое само собой по лучше будет
      А магазинное как говорит моя свекровь все с одной бочки льют и люкс и альфу

      2
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      ...
      Рейтинг: +11285

      alex1951 > playsh 19 минут назад

      Ну ,понятно ,что вы не один в такой компаний.....И..
      Как то не хотса игру пересказывать....мы не обозреватели,мы зрители....
      Столик,закусон,кореша,азарт, водка ABSOLUT, кстати ее много не бывает...
      После Хорватии ,пришлось гонца отправлять,вернулся через час бл......
      Но Аргентина на нервах поиграла...2-0 и на....ну слава богу обошлось ...
      Такой Чемп ,что бабок не хватит...))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > playsh 18 минут назад

      Правильно если пить водку то только отечественную:)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 17 минут назад

      А я, вот, ща выпью... её родимой...
      Очищенной и настоенной...
      Граммулек 50 - для хорошего сна... ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > alex1951 16 минут назад

      Я пузырь достал после 2/2 думал нервы не выдержат, но эликсир молодости быстро привел меня в чувство

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11285

      alex1951 > playsh 16 минут назад

      Товарищ,рассказываю мульку из советского периода....
      Ты чяво ,засранец,пьешь?
      Ответ. Было б твердое ,я бы грыз...м-дас...

      1
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      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 14 минут назад

      Ну, белорусская неплоха.
      Только, когда был в Минске, сразу сказали: "Бери только минского или брестского разлива. Это вкусно. Гомельскую не бери: ерунда полная".
      Это я к тому, что вдруг кто-то с оказией в Белоруссии окажется... ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14122

      playsh > derrik2000 14 минут назад

      Врать не буду,не знаю,но на спирту отечественном...Живой и здоровый.
      А после пивка как за ново родился.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 13 минут назад

      А я курить выходил, чтобы нервишки успокоить... ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > derrik2000 13 минут назад

      Приятного вам наслаждения, и хорошей закуски!

      2
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      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > derrik2000 11 минут назад

      Белорусы плохого не делают, там привыкли все настоящее так сказать свое пить и есть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14122

      playsh > derrik2000 9 минут назад

      Полтишок маловато будет после такого бардака,а вот 300 мл в самый раз...?

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      ...
      Рейтинг: +14122

      playsh > alex1951 8 минут назад

      Припоминаю...

      0
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      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 2 минуты назад

      Благодарю!

      0
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      ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 > SpartakMoskwa 31 секунду назад

      Не. ПРАВИЛЬНОЙ подсказка местных оказалась: довелось ПОПРОБОВАТЬ гомельского рОзлива...
      По сравнению с брестской и минской - редкостная гадость: как наша из КБР.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa 38 минут назад

      Аргентина заслуженно вышла в 1/2
      Месси осталось выиграть чм что бы стать без оговорочно лучшим игроком если не за всю историю так за 21 век и не какой Криштиано рядом стоять не будет ( при всем уважение к Кришу)

      3
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      ...
      Рейтинг: +176

      Sergicious > SpartakMoskwa 37 минут назад

      Модрич остановит и скажет "нет"

      0
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      ...
      Рейтинг: +176

      Sergicious > Sergicious 35 минут назад

      Кстати по поводу этого, интересно найдутся ли эксперты, которые заговорят о Модриче и о победе на ЧМ? Как бы вполне вероятно может быть. А то в эпицентре Месси и Роналду. Мне кажется было бы очень круто, если бы он выиграл ЧМ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +981

      SpartakMoskwa > Sergicious 28 минут назад

      Кстати из тех кто остался как раз Месси Роналдо и Модрич заслуживают выиграть чм больше всех за былые достижения, буду рад если кто из этой троицы выиграет чм ( но болею за Аргентину чм 14 года забыть не могу не как до сих пор)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20315

      derrik2000 50 минут назад

      БОльшая часть матча - примерно до минуты 70-й - как-то так...
      Чуть живенько, но не более.
      А, вот ПОСЛЕ, примерно, 70-й, т. е. примерно полчаса, ПОШЛА ЖАРА!!! )))
      Я, когда драка началась, поймал себя на мысли: а ХДЕ Соболев с Промесом??? Почему оператор их не показывает??? )))
      Вратарю голландцев нужно у цыганок курс обучения пройти: всю серию гадал-гадал, вместо того, чтобы по направлению удара ориентироваться.
      В целом. для меня ожидаемый выход в 1/2 аргентинцев.
      Только до серии пенальти у меня фантазии не хватило перед матчем.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8802

      GoLenaStop > derrik2000 41 минуту назад

      А, у вратарей - как ставки на бомбардире ...
      хи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      Lipatoff 50 минут назад

      Брависимо Албиселесте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Батал Вселенский 52 минуты назад

      Раз победили, значит будет лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8802

      GoLenaStop 52 минуты назад

      драматичный матч.
      Нидергланды сделали чудо, когда сравняли счет.
      А, пендели - это нервы, и победил сильнейший.
      Футбольная богиня выбрала Аргентину.
      Спасибо командам за игру. ОООчень хороший матч.
      Удачи всем и спкнч.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4925

      ААМ 53 минуты назад

      При такой игре не клонит ко сну.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7813

      Томик 53 минуты назад

      До свидания, нидерландцы! Дрались, как уроды на поле. Лаос опять простил пол команды. Мудака, который получив на скамейке карточку, а выйдя забил гол, так и не удалил. Ну, создатель судья этому судье.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12176

      DeStar > Томик 47 минут назад

      Аргентина после 70 минуты только и делала что фолила спецом чтобы и время тянуть
      Я уж думал они кк получат в допах - а то думали что допов не будет и пофигу на жк эти , лишь бы продержаться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7813

      Томик > DeStar 41 минуту назад

      Да ерунда. Лаос свистел в одну сторону - вот и создалось у излишне впечатлительных особей впечатление, что только Аргентинцы фолили. Да и штрафной, с которого сравняли, он тоже нарисовал. Игрок сборной нидерландов толкнул в спину аргентинца, в момент приема мяча, а второй игрок Аргентины толкнул в спину его. Чем эти толчки отличаются? Да ничем, кроме того, что аргентинец был на мяче первый. Тем не менее - штрафной в нужные ворота и радость тем, кто болел за оранжевых и не видел их грязной игры весь матч.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4155

      mutabor0992 > Томик 25 минут назад

      Юморист!А драка с чего началась?Пересмотри матч.

      0
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      Рейтинг: +4155

      mutabor0992 53 минуты назад

      Аргентинцы-хамы и провокаторы!!!Лаос на мой взгляд упустил нити игры.Судья недостойный финала.В матче с Хорватами вообще поножовщина будет!!!Голландцам-УВАЖУХА!Боролись и играли до конца.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5926

      GoldPlayFIFARus9 54 минуты назад

      Я так давно не смотрел полные матчи, в основном только обзоры, начиная с 2020 года, от пустых трибун, до политических игр. Просто потерял отчасти интерес к этому. Но именно этот матч, который я посмотрел полностью от и до, напомнил мне за что я люблю футбол. Это всего 4й матч, который я смотрю полностью на этом ЧМ, и это наверное лучшая игра турнира. Ну а по игре, Аргентина играла лучше, и заслуженно прошла дальше. Я думал что на морали голландцы до давят Аргентину, но нет, каток проехался именно по голландцам. В доп. время вообще без вариантов. Но какой же нерв был у игры, просто космос!!!

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      Рейтинг: +4925

      ААМ > GoldPlayFIFARus9 55 минут назад

      Согласен с вами.

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