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  • ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина победила в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал

⚡️ ЧМ-2022. Аргентина победила в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал

10 декабря 2022, 00:55
89

Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Нидерландов. Аргентинцы вели 2:0, но соперник перевел встречу в дополнительное время. Исход решила серия пенальти.

У южноамериканцев с игры забили Науэль Молина и Лионель Месси. У последнего еще и ассист.

У Нидерландов дубль у вышедшего на замену Вута Вегхорста.

Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.

Нидерланды не побеждают Аргентину в официальных матчах с 1998 года.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (0:1; 2:1; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Молина, 35; 0:2 – Месси, 73 (с пенальти); 1:2 – Вегхорст, 83; 2:2 – Вегхорст, 90+11.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Голландия. Эредивизие Нидерланды Аргентина Месси Лионель
Комментарии (89)
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Sergicious
1670623145
Большой респект голландцам. Когда 80% трибуны заполнены фанатами соперниками, когда все комментаторы и коэффициенты против тебя, они умудряются забить 2 гола под конец.
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ААМ
1670623269
Браво Месси!, Браво Аргентина! Ну и голландцы молодцы
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ZAITZEFF2011
1670623286
Один из самых зрелищных матчей!!!
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Красногорск_Фан
1670623286
Огонь!!! Лучший матч!!
Ответить
DemSerg
1670623303
Жаль голландцев. Бились как мужчины.
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GoldPlayFIFARus9
1670623368
Я так давно не смотрел полные матчи, в основном только обзоры, начиная с 2020 года, от пустых трибун, до политических игр. Просто потерял отчасти интерес к этому. Но именно этот матч, который я посмотрел полностью от и до, напомнил мне за что я люблю футбол. Это всего 4й матч, который я смотрю полностью на этом ЧМ, и это наверное лучшая игра турнира. Ну а по игре, Аргентина играла лучше, и заслуженно прошла дальше. Я думал что на морали голландцы до давят Аргентину, но нет, каток проехался именно по голландцам. В доп. время вообще без вариантов. Но какой же нерв был у игры, просто космос!!!
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ААМ
1670623445
При такой игре не клонит ко сну.
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GoLenaStop
1670623456
драматичный матч. Нидергланды сделали чудо, когда сравняли счет. А, пендели - это нервы, и победил сильнейший. Футбольная богиня выбрала Аргентину. Спасибо командам за игру. ОООчень хороший матч. Удачи всем и спкнч.
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Plyash
1670624648
Спасибо !!! за валидольную игру обеим командам,но всё же водовка спасла меня от Кондратия Иваныча... Спасибо,Аргентина.
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zigbert
1670655905
Жаль голландцев но они и так сделали невозможное сравняв счет. Пенальти конечно лотерея но ничего другого чтобы выявить победителя пока не придумано.
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