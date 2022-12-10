⚡️ ЧМ-2022. Аргентина победила в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал

Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Нидерландов. Аргентинцы вели 2:0, но соперник перевел встречу в дополнительное время. Исход решила серия пенальти.

У южноамериканцев с игры забили Науэль Молина и Лионель Месси. У последнего еще и ассист.

У Нидерландов дубль у вышедшего на замену Вута Вегхорста.

Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.

Нидерланды не побеждают Аргентину в официальных матчах с 1998 года.

ЧМ-2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (0:1; 2:1; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Молина, 35; 0:2 – Месси, 73 (с пенальти); 1:2 – Вегхорст, 83; 2:2 – Вегхорст, 90+11.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира