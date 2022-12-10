⚡️ ЧМ-2022. Аргентина победила в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал

Спасибо !!! за валидольную игру обеим командам,но всё же водовка спасла меня от Кондратия Иваныча... Спасибо,Аргентина.
Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Нидерландов. Аргентинцы вели 2:0, но соперник перевел встречу в дополнительное время. Исход решила серия пенальти.
У южноамериканцев с игры забили Науэль Молина и Лионель Месси. У последнего еще и ассист.
У Нидерландов дубль у вышедшего на замену Вута Вегхорста.
Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.
Нидерланды не побеждают Аргентину в официальных матчах с 1998 года.
ЧМ-2022. 1/4 финала
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (0:1; 2:1; 0:0; 3:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Молина, 35; 0:2 – Месси, 73 (с пенальти); 1:2 – Вегхорст, 83; 2:2 – Вегхорст, 90+11.
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