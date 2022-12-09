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    «Не были бы мальчиками для битья». Карпин – о том, как сыграла бы сборная России на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, как выступила бы национальная команда на чемпионате мира в Катаре.

    – Ваш помощник Виктор Онопко выразил мнение, что если бы сборная России попала на ЧМ, то обязательно вышла бы из группы, и не была бы мальчиками для битья.

    – По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм.

    То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7606

      mihail200606 42 минуты назад

      Ну где то на уровне катара...

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