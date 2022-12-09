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  • «Не были бы мальчиками для битья». Карпин – о том, как сыграла бы сборная России на ЧМ-2022

«Не были бы мальчиками для битья». Карпин – о том, как сыграла бы сборная России на ЧМ-2022

9 декабря 2022, 18:55
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о том, как выступила бы национальная команда на чемпионате мира в Катаре.

– Ваш помощник Виктор Онопко выразил мнение, что если бы сборная России попала на ЧМ, то обязательно вышла бы из группы, и не была бы мальчиками для битья.

– По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм.

То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да.

  • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
  • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
  • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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mihail200606
1670602417
Ну где то на уровне катара...
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DemSerg
1670604987
Были бы девочками для...
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АЛЕКС 58
1670605980
Если бы у бабки был ч..н,она бала бы дедкой. Так и у пуделя
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qawzsexdr
1670608688
Мы так и думали, когда дремали под матчи сборной в этом году (а ещё сон был что в финале пенальти не назначили)
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derrik2000
1670611169
"Дайте ему пирамидону!" (с)
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