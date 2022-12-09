Карпин ответил, кого бы он взял в свою команду – Мбаппе или Холанда

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не стал делать выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

– Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.

– Кого бы взяли в «Ростов»?

– Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.

– Шомуродов будет в десятке?

– Он был бы в двадцатке, возможно.

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