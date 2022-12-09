Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин ответил, кого бы он взял в свою команду – Мбаппе или Холанда

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не стал делать выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

    – Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.

    – Кого бы взяли в «Ростов»?

    – Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.

    – Шомуродов будет в десятке?

    – Он был бы в двадцатке, возможно.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии
    «Не были бы мальчиками для битья». Карпин – о том, как сыграла бы сборная России на ЧМ-2022 1
    «Мне кажется, это перебор». Карпин определил проблему сборной Испании на ЧМ-2022 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17291

      Garrincha58 1 час назад

      лучше твоего любимца Дзюбы нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11