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  • Карпин ответил, кого бы он взял в свою команду – Мбаппе или Холанда

Карпин ответил, кого бы он взял в свою команду – Мбаппе или Холанда

9 декабря 2022, 18:33
2

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не стал делать выбор между Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом.

– Мбаппе или Холанд? На вкус и цвет товарищей нет. Они абсолютно разные. Да, оба нападающие, оба забивают.

– Кого бы взяли в «Ростов»?

– Любого с закрытыми глазами. И еще десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами.

– Шомуродов будет в десятке?

– Он был бы в двадцатке, возможно.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Карпин Валерий
Комментарии (2)
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Garrincha58
1670601106
лучше твоего любимца Дзюбы нет
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DOCTOR PENALTY
1671126627
Валера, было бы круто, если бы тебя взяли с закрытыми глазами. Без разницы кто, МСити или ПСЖ.
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