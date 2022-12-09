Зарема отреагировала на новость о возможном получении Промесом российского гражданства

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что Квинси Промес может стать гражданином РФ.

«Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» – заявила Зарема.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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