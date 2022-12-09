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    Зарема отреагировала на новость о возможном получении Промесом российского гражданства

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что Квинси Промес может стать гражданином РФ.

    «Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» – заявила Зарема.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Shlоmо 39 минут назад

      Этот "свой" просто от голландской полиции скрыться хочет. Там ему светит реальный срок, а тут предлагается ненапряжная работа по специальности....

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      Рейтинг: +411

      Аvеngеr 1 час назад

      Пробовал Зарему, ей понравилось, вот и заступается. Конечно свой, давно и много раз.

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      Рейтинг: +11058

      R_a_i_n 1 час назад

      Совсем бомбардир выдохся... Даже на Зарему уже коменты не появляются.

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