Зарема отреагировала на новость о возможном получении Промесом российского гражданства

Этот "свой" просто от голландской полиции скрыться хочет. Там ему светит реальный срок, а тут предлагается ненапряжная работа по специальности....
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу того, что Квинси Промес может стать гражданином РФ.
«Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» – заявила Зарема.
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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