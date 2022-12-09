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    Эшуорт хочет подписать в «Спартак» Максимовича из «Хетафе». Абаскаль блокирует переход (Сергей Ильев)

    Полузащитник «Хетафе» Неманья Максимович может перейти в «Спартак».

    «По моим данным, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт хочет взять в команду 27-летнего центрального полузащитника Неманью Максимовичу и уже прорабатывает по нему вопрос с испанским «Хетафе».

    При этом Гильермо Абаскаль против этого перехода, он его блокирует.

    Корни гипотетического трансфера Максимовича, как говорят, растут из Казахстана, где Неманья ранее выступал за «Астану».

    Есть такой крупный футбольный функционер Саян Хамитжанов. Он в хороших отношениях с Эшуортом, которого в свое время, будучи президентом «Астаны», пригласил в клуб на должность исполнительного директора», – написал в телеграме журналист Сергей Ильев.

    • Максимович провел 3 матча за сборную Сербии на ЧМ-2022.
    • Он провел 12 матчей в этом сезоне Примеры.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3169

      Ziklop 1 час назад

      есть тренер и если он ему не нужен, то зачем покупать? следующий этап будет поиск тренера, он не сможет работать нормально если на его мнение плюют.

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