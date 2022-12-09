Непомнящий назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о выступлении сборной Франции на ЧМ-2022.

«Скажу, наверное, крамольную вещь. В ситуации, в которой оказалась сборная Франции, главное — не мешать игрокам играть. Обладая таким составом, такими исполнителями, мне кажется, Дешаму удалось внушить футболистам, что они — главные действующие лица на поле. Это очень важно.

Иногда тренеры подавляют игроков, не позволяя им раскрыться. А в сборной Франции игроки выглядят абсолютно раскрепощенными и играют на своем уровне.

На сегодня Килиан Мбаппе — лучший игрок чемпионата мира», – сказал Непомнящий.

Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022.

Француз – лучший бомбардир турнира.

Ближайший матч – четвертьфинал против Англии (10 декабря, 22:00 мск).

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