Боксер Фьюри: «Возраст не щадит никого. Даже Роналду сейчас на спаде»

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Посмотрите на Роналду, которому 37 лет. У него были лучшие врачи и физиотерапевты. Он жил как яйцо в пироге.

Но даже Криштиану, который так заботился о себе, сейчас на спаде... Что же тогда будет с боксером, которого колотили последние 20 лет.

Возраст не щадит никого, независимо от образа жизни», – сказал Фьюри.

37-летний Роналду – свободный агент.

«Манчестер Юнайтед» в ноябре расторг с ним контракт после скандального интервью.

Сейчас форвард играет за сборную Португалии на ЧМ-2022.

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