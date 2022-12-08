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    Боксер Фьюри: «Возраст не щадит никого. Даже Роналду сейчас на спаде»

    Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Посмотрите на Роналду, которому 37 лет. У него были лучшие врачи и физиотерапевты. Он жил как яйцо в пироге.

    Но даже Криштиану, который так заботился о себе, сейчас на спаде... Что же тогда будет с боксером, которого колотили последние 20 лет.

    Возраст не щадит никого, независимо от образа жизни», – сказал Фьюри.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • «Манчестер Юнайтед» в ноябре расторг с ним контракт после скандального интервью.
    • Сейчас форвард играет за сборную Португалии на ЧМ-2022.

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    Источник: Talk Sport

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