Ловчев: «Хочу, чтобы Роналду всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!»

Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Появилась информация, что Роналду поставил какой‑то ультиматум Сантушу, но португальцы опровергли. О том, что он собирается покинуть команду.

— Исходя из того, как он ведет себя последнее время, исходить [от него такое] может. Там выступил, тут, и прочее. Хотя он показывал, что радуется голам, которые забивают ребята. Но без него они сыграли лучше.

Но это такие команды, в том числе и Бразилия, и прочие, которые, если забил гол, дальше они добьют. А вот забить надо.

А я хочу, чтобы он всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.

В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.

В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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