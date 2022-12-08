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    Ловчев: «Хочу, чтобы Роналду всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!»

    Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    — Появилась информация, что Роналду поставил какой‑то ультиматум Сантушу, но португальцы опровергли. О том, что он собирается покинуть команду.

    — Исходя из того, как он ведет себя последнее время, исходить [от него такое] может. Там выступил, тут, и прочее. Хотя он показывал, что радуется голам, которые забивают ребята. Но без него они сыграли лучше.

    Но это такие команды, в том числе и Бразилия, и прочие, которые, если забил гол, дальше они добьют. А вот забить надо.

    А я хочу, чтобы он всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!

    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.
    • В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.
    • В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18403

      Cleaner 32 минуты назад

      Поздно. Затыкалка у Роналду уже заткнулась...)))

      0
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      Рейтинг: +6578

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Каждому заткнул . И Губерниеву 2 раза

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