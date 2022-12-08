Роналду ждет предложений от европейских клубов (Фабрицио Романо)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду еще не определился со своим будущим.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний португалец не подпишет контракт с новым клубом до окончания ЧМ-2022.

Предложение от «Аль-Насра» на 200 миллионов евро в год по-прежнему в силе, однако Роналду ждет предложений от европейских клубов.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.

В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.

В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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