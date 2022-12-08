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    Черчесов назвал сборную, которая больше всех впечатлила его на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, кто больше всех впечатлил его на ЧМ-2022.

    — Какая из сборных произвела самое сильное впечатление?

    — Пока Бразилия выглядит очень основательно как в обороне, так и в атаке. Правда, с Камеруном немного озадачили, но с Кореей снова были на уровне. Неймар вернулся в строй, вокруг команды будет меньше отвлекающих разговоров.

    Но посмотрим, что случится дальше — одна неудачная игра все может перечеркнуть. Цена ошибки колоссальна. Франция с начала турнира хороша, набирают Аргентина и Португалия. Да вообще в восьмерку сильнейших вышли команды, которые изначально претендуют на золото. Кроме разве что Марокко. Хотя и здесь я бы не стал смотреть на название страны, которая ранее на ЧМ не блистала.

    Обращать внимание надо на клубы, за которые выступают футболисты, а здесь видим «ПСЖ», «Баварию», «Челси», «Севилью», «Вест Хэм» и так далее. Весь состав из солидных европейских клубов.

    Ошибка в недооценке Марокко мне напоминает скептическое отношение, скажем, к сборной Финляндии. Где не было ни одного игрока из внутреннего чемпионата, зато много из Англии, Германии, Италии. Я уж не говорю о сборных Швеции, Дании. Так и с Марокко.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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