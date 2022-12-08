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    Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил пост национальной команде.

    «Наша сборная слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться соперников.

    Настоящая команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!», – написал Роналду в твиттере.

    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.
    • В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.
    • В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18403

      Cleaner 25 минут назад

      Роналду: - БлаблаблаблаблаблаМыкрутыеОсобенноЯ...!

      0
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      Рейтинг: +6578

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      И правильно. Далеко не все проходят уже в 1/4 где 8 сильнейших команд мира. А Португалия показала что еще и играет на драйве . Только вперед!

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      Рейтинг: +18403

      Cleaner > Красногорск_Фан 24 минуты назад

      Покаазала в игре со Швейцарией? Раз в год и сборная Португалии стреляет...)

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      Рейтинг: +6578

      Красногорск_Фан > Cleaner 2 минуты назад

      Время нас рассудит. Не так много до 18 декабря осталось. Но будет ещё много офигительных историй

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