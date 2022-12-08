Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил пост национальной команде.

«Наша сборная слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться соперников.

Настоящая команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!», – написал Роналду в твиттере.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко.

В предыдущем матче они разгромили Швейцарию – 6:1.

В этой встрече Роналду появился на поле только во 2-м тайме, а вышедший вместо него в основе Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

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