Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клопп не возглавит сборную Германии. Он сосредоточен на работе в «Ливерпуле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассматривал возможность ухода в сборную Германии.

    55-летний специалист полностью сосредоточен на работе в клубе. Он обсуждает с руководством продление контрактов с футболистами, а также убеждает правление в необходимости трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

    • Клопп связан с «Ливерпулем» контрактом до 2026 года.
    • Сборную Германии сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик.
    • Немцы вылетели с ЧМ-2022, не выйдя из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ-2022 из-за прошлого Флика в «Баварии» 8
    Флик сообщил, что остается в сборной Германии, несмотря на провал на ЧМ-2022 3
    Флик может покинуть сборную Германии после вылета с ЧМ-2022 2
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11