Клопп не возглавит сборную Германии. Он сосредоточен на работе в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не рассматривал возможность ухода в сборную Германии.

55-летний специалист полностью сосредоточен на работе в клубе. Он обсуждает с руководством продление контрактов с футболистами, а также убеждает правление в необходимости трансфера Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Клопп связан с «Ливерпулем» контрактом до 2026 года.

Сборную Германии сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик.

Немцы вылетели с ЧМ-2022, не выйдя из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

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