Стало известно, сколько City Football Group заплатит за «Баию»

Арабские владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб «Баия». Сделку по приобретению 90 процентов акций планируется закрыть в следующем году.
Шейхи заплатят за «Баию» 127 миллионов евро.
- В City Football Group уже входят следующие клубы: «Манчестер Сити», «Жирона», «Труа», «Ломмель» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Мельбурн Сити», «Мумбай Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Иокогама Маринос» (Япония) и «Палермо».
- «Баия» в этом году вышла в высший бразильский дивизион.
- Новый сезон Серии А стартует в следующем году.
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Источник: 2Playbook