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    Стало известно, сколько City Football Group заплатит за «Баию»

    Арабские владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб «Баия». Сделку по приобретению 90 процентов акций планируется закрыть в следующем году.

    Шейхи заплатят за «Баию» 127 миллионов евро.

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    Источник: 2Playbook

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