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    «Ничтожные лицемеры, закройте рты». Сестра Роналду выступила в защиту брата

    Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, вновь выступила в защиту брата.

    «Роналду не сыграл в старте со Швейцарией – хорошо, что он отдохнул и дал другим поучаствовать в событии.

    Я хочу обратиться к одному проценту ничтожных лицемеров: закройте свои рты и не плюйте в тарелку, из которой едите. Поддерживайте сборную вне зависимости от игроков, которые за нее выступают. Уважайте команду и Роналду», – написала Авейру в социальной сети.

    • Роналду не вышел в основе на матч со Швейцарией, но появился во 2-м тайме.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории на уровне сборных.
    • В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Португалия сыграет с Марокко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2022 23:22
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