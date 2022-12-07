«Ничтожные лицемеры, закройте рты». Сестра Роналду выступила в защиту брата

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, вновь выступила в защиту брата.
«Роналду не сыграл в старте со Швейцарией – хорошо, что он отдохнул и дал другим поучаствовать в событии.
Я хочу обратиться к одному проценту ничтожных лицемеров: закройте свои рты и не плюйте в тарелку, из которой едите. Поддерживайте сборную вне зависимости от игроков, которые за нее выступают. Уважайте команду и Роналду», – написала Авейру в социальной сети.
- Роналду не вышел в основе на матч со Швейцарией, но появился во 2-м тайме.
- Игрок – лучший бомбардир в истории на уровне сборных.
- В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Португалия сыграет с Марокко.
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Источник: «Бомбардир»