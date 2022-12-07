«Кошка похожа на русскую». Аршавин оценил инцидент с животным на пресс-конференции Бразилии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии.

«Жестковато взял. Или кошек так можно? Как берут их, мы все знаем! Кстати, кошка похожа на русскую, нет?» – сказал Аршавин.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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