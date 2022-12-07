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    «Кошка похожа на русскую». Аршавин оценил инцидент с животным на пресс-конференции Бразилии

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии.

    «Жестковато взял. Или кошек так можно? Как берут их, мы все знаем! Кстати, кошка похожа на русскую, нет?» – сказал Аршавин.

    • 9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.
    • Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
    • Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23705

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Андрюха, хочешь сказать, что это лапа Москвы?.. )

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