Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии (Daily Mail)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался тренироваться вместе с игроками, которые начали в запасе матч со Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

По информации Daily Mail, 37-летний игрок работал в тренажерном зале с футболистами, вышедшими вчера в основе.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.

Португалия сыграет в 1/4 финала с Марокко 10 декабря.

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