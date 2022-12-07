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    Роналду отказался тренироваться с запасными игроками сборной Португалии (Daily Mail)

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отказался тренироваться вместе с игроками, которые начали в запасе матч со Швейцарией (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    По информации Daily Mail, 37-летний игрок работал в тренажерном зале с футболистами, вышедшими вчера в основе.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала с Марокко 10 декабря.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24849

      bset 44 секунды назад

      Да уж. Месси уходил из сборной, когда думал, что в нем проблема. А тут просто капризы. Ты давай перед завершением карьеры не разочаровывай. Я тебя считал лучшим все эти годы, но за год это мнение рассыпается только в путь.

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